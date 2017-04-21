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中国财经 | 2017年 4月 21日 星期五 08:24 BJT

中移动首季净利同比增长3.7% 至248亿元人民币

路透香港4月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。

据公告，该公司一季度营运收入为1,840亿元，亦按年升3.7%，得益于通信服务收入显现良好的增长势头，并抵销了手机终端销售下滑的影响；移动ARPU（平均每客每月消费）为58.5元。

中移动表示，集团全力推进低成本高效运营，提升资源使用效率，首季EBITDA（除息税、折旧及摊销费用前溢利）671亿元，同比增长3%。

截至3月底为止，该公司的移动客户总数约8.56亿户，其中4G为5.68亿户。

中移动今天收升1.14%，报84.15港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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