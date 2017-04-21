中移动首季净利同比增长3.7% 至248亿元人民币

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。
据公告，该公司一季度营运收入为1,840亿元，亦按年升3.7%，得益于通信服务收入显现良好的增长势头，并抵销了手机终端销售下滑的影响；移动ARPU（平均每客每月消费）为58.5元。
中移动表示，集团全力推进低成本高效运营，提升资源使用效率，首季EBITDA（除息税、折旧及摊销费用前溢利）671亿元，同比增长3%。
截至3月底为止，该公司的移动客户总数约8.56亿户，其中4G为5.68亿户。
中移动今天收升1.14%，报84.15港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。