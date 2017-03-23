（更正）中移动去年业绩扭转连三年倒退局面 核心盈利增幅逾一成

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
（更正内文第一段应为"2016年"，非"2015年"）
路透香港3月23日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四宣布，2016年净利按年仅微增0.2%，但已扭转了此前连续三年业绩倒退的情况；若撇除前年度因转让铁塔公司资产录得的一次性收益，去年核心盈利增幅达到10.5%，受无线上网收入上升带动。
中移动业绩亦基本符合市场预期。公司在港股早盘收市后公布，2016年度净利为1,087亿元人民币，2015年度为1,085亿元。汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测为1,070亿元。
董事会建议派发末期股息每股1.243港元，较2015年同期的1.196港元高3.9%。连同中期息，全年派息每股2.732港元，派息率46%，高于2015年度的43%。
中移动董事长尚冰在业绩报告中称，2017年是国家推进供给侧结构性改革的深化之年，也是公司全面实施＂大连接＂战略的关键一年。
＂在政策环境可预期情况下，公司将争取2017年通信服务收入增长继续高于行业平均水平、盈利能力保持行业领先。＂报告称。
去年度，中移动的通信服务收入增幅为6.7%，增幅达到近五年新高，收入结构进一步优化，无线上网收入较去年上升43.5%，占通信服务收入比达到46.2%，年度首次超过语音和短彩信收入之和，成为公司第一大收入来源。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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