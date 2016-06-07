中国消费者手机购物领先全球三年 网购提升空间大--普华永道

路透上海6月7日 - 普华永道最新全球调研报告显示，全球超过一半的消费者已通过手机进行网络购物，而中国这一比例高达88%，这表明中国消费者手机网购已领先全球至少三年。

普华永道中国零售及消费品行业主管合伙人王笑周二表示，尽管国内网购连续多年高速增长，但他认为目前仍处于初级阶段。随着未来技术进步及物流配送效率提高等，国内网购市场进一步提升的空间还相当大。

“如果虚拟现实技术到了一定阶段，网购将更加直观，原来不愿网购、喜欢到实体店购物的人很有可能会转向网购。”他举例道。

去年中国网购规模高达3.8万亿元人民币，在国内社会消费零售总额的占比达12.6%，并继续保持全球第一大网购市场地位。

普华永道每年一度的全球全零售调研报告显示，2012年全球有三成受访者通过手机购物，这一比例在去年上升到了54%。若全球延续前三年的增长趋势，至2019年全球估计有近八成的消费者通过手机进行网购。

王笑指出，中国网购将在未来相当长的时间内领先于世界其他地区。首先，是基于庞大的网购消费者基数、强劲的消费能力和需求；第二，通过近年来的发展，中国的电商已具较大的规模和较高的效率；第三， 受益于高效低成本的线下物流配送体系，特别是追踪物流配送等技术的升级，使得服务水平不断提升。

报告指出，移动支付功能正越来越受到青睐，2015年全球有12%的受访者更愿意选择手机支付，是上一年调查时的三倍；去年有32%中国受访者更愿意选择手机支付，亦较上一年倍增。

普华永道这份全零售报告了解和比较了全球25个地区，共23,000名消费者的购物行为和购物渠道，其中涉及中国消费者900名，调研问题涉及移动购物、社交网络影响、零售商创新等各方面，旨在揭示全球消费行为的改变和趋势。（完）