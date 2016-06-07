中国消费者手机购物领先全球三年 网购提升空间大--普华永道

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月7日 - 普华永道最新全球调研报告显示，全球超过一半的消费者已通过手机进行网络购物，而中国这一比例高达88%，这表明中国消费者手机网购已领先全球至少三年。
普华永道中国零售及消费品行业主管合伙人王笑周二表示，尽管国内网购连续多年高速增长，但他认为目前仍处于初级阶段。随着未来技术进步及物流配送效率提高等，国内网购市场进一步提升的空间还相当大。
“如果虚拟现实技术到了一定阶段，网购将更加直观，原来不愿网购、喜欢到实体店购物的人很有可能会转向网购。”他举例道。
去年中国网购规模高达3.8万亿元人民币，在国内社会消费零售总额的占比达12.6%，并继续保持全球第一大网购市场地位。
普华永道每年一度的全球全零售调研报告显示，2012年全球有三成受访者通过手机购物，这一比例在去年上升到了54%。若全球延续前三年的增长趋势，至2019年全球估计有近八成的消费者通过手机进行网购。
王笑指出，中国网购将在未来相当长的时间内领先于世界其他地区。首先，是基于庞大的网购消费者基数、强劲的消费能力和需求；第二，通过近年来的发展，中国的电商已具较大的规模和较高的效率；第三， 受益于高效低成本的线下物流配送体系，特别是追踪物流配送等技术的升级，使得服务水平不断提升。
报告指出，移动支付功能正越来越受到青睐，2015年全球有12%的受访者更愿意选择手机支付，是上一年调查时的三倍；去年有32%中国受访者更愿意选择手机支付，亦较上一年倍增。
普华永道这份全零售报告了解和比较了全球25个地区，共23,000名消费者的购物行为和购物渠道，其中涉及中国消费者900名，调研问题涉及移动购物、社交网络影响、零售商创新等各方面，旨在揭示全球消费行为的改变和趋势。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。