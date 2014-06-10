《热点透视》中移动投资泰国代价高昂

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透香港6月10日 (撰稿 Una Galani和Ethan Bilby；编译 朱晓军) - 泰国第三大电信运营商True(TRUE.BK)在将股份售予中国国有企业中国移动(0941.HK)的过程中获益颇丰。泰国首富谢国民(Dhanin Chearavanont)控制的该公司将向中国移动出售18%股权，这是总额20亿美元发股计划的一部分。True从而削减了沉重的负债，还赢得一个腰缠万贯的合作伙伴来支撑其积极增长。对中国移动来说，购入少数股权看似是向海外拓展的一条昂贵道路。
在泰国军方夺取政权后不到三周，True就能招揽来一家大型外国投资者，这不啻是一项成就。True在此前的外资合作计划失败后，一直长期寻求一家战略投资者。新加坡电信(STEL.SI)和挪威电信公司Telenor (TEL.OL) 已经与True在泰国规模更大的竞争对手联手。本次交易还增进了谢国民与中国的紧密联系。这位商业大亨在中国商界已经营数十年，去年还收购了保险商中国平安(601318.SS)的94亿美元股权。
True将以按6月6日股票收盘价折价11%配售新股。现有投资者将有机会购入价值11亿美元的股票。若买需不足，谢国民的旗舰企业卜蜂集团(在中国称为正大集团)预计将通通吸入。目前该企业在True控股60%。如果认股权获全额认购，中国移动将买入价值8.8亿美元的股票。
据Eikon整理的财测预估，交易完成后，True当前净债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比将从约4.4倍降至不足一倍。这样，该公司将有能力更加积极地参与未来的牌照和频谱竞拍。
对于中国移动，通过这笔交易，他们有机会从670亿美元之巨的现金储备拿出一小部分，用于投资机遇寥寥的海外。此前，中国移动曾在2007年投资巴基斯坦电信公司Paktel。长期来看，True也可能采用中国移动的4G(第四代移动通讯)技术，中国移动也希望最终将此技术推广到全球。但是正如巴克莱预估那样，经配股调整后，这笔投资与True的EBITDA之比为9.4倍，看起来代价不菲。似乎泰国方面才是做了一笔好交易。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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