中移动拟收购泰国电讯公司TRUE股份（更新版）

(新增中移动公告内容及背景)

路透香港6月9日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周一称，已就认购泰国电讯公司True Corporation(TRUE.BK)的股份达成协议，总对价约68.2亿港元。

中移动于联交所的公告称，公司同意按每股6.45泰铢（约1.54港元）认购True约44.3亿股普通股。在计入True的配股股份，中移动认购的股份相当于True经扩大后股本的18%。该 认购价格是True最新报价7.45泰铢折价13%。

True计划按每股6.45泰铢向现有股东配发约56.5亿股新股。认购完成后，True现有控股股东卜蜂集团（在中国称为正大集团）仍将为True的单一最大股东。

此外，中移动与True还签订合作备忘录，双方计划在技术和网络建设、采购共享、移动金融以至市场开发等多个领域寻求商业合作机会。

True为泰国唯一的全国性综合电信运营商。据路透稍早的报导称，True是泰国唯一没有外资合作伙伴的移动通信公司，新的投资可以帮助公司进行计划中的区域扩张。

据汤森路透数据，若交易成功，这将是七年来中移动在中国大陆、香港和台湾以外的首次交易。

中移动周一收升0.46%，报75.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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