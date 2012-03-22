王建宙卸任中国移动董事长

路透香港3月22日电---中国移动(0941.HK)周四晚间在港交所发布公告称,王建宙因年龄原因不再担任董事长,奚国华於今日起接任该职.

"董事会深信奚先生出任本公司董事长将在现有的坚实基础上进一步增强本公司的发展."公告称.

公告并称,王建宙亦不再担任中国移动母公司--中国移动通信集团公司董事长职务,亦由奚国华接任.

今年60岁的奚国华此前曾担任工信部主管通信行业的副部长.自2011年7月加入中国移动董事会.

公告并披露,奚国华将收取月薪110,000港元及由董事会按其工作表现而厘定的酌情花红、酌情认股权及由董事会建议并由该公司股东批准之董事袍金每年180,000港元.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 林高丽

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