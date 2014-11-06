工信部拟出新规禁发垃圾短信 违者最高罚3万元

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京11月5日 - 中国工业和信息化部称，中国已起草更严格的规定禁发垃圾短信，违者最高处以3万元罚款。
工信部网站周一发布《通信短信息服务管理规定（征求意见稿）》，向社会征求意见，其中规定未经用户许可，任何组织和个人不得向其发送商业短信息。另外，短信息服务提供者和短信息内容提供者向接收者发送商业性短信息，应当提供免费、便捷和有效的拒绝接收方式。
垃圾短信在中国无处不在，不法者通过传真、电话推销、短信等所有电信平台，发送投资、贷款建议、按摩和房地产交易等五花八门的信息。
据媒体称，在2010年，上海和北京的中国移动服务运营商禁止在短信中出现某些“非法或不健康”的关键词。
据工信部的数据，中国已有12.73亿手机用户。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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