工信部拟出新规禁发垃圾短信 违者最高罚3万元

2012年10月22日在上海街头拍到的手机用户。 REUTERS/Aly Song

路透北京11月5日 - 中国工业和信息化部称，中国已起草更严格的规定禁发垃圾短信，违者最高处以3万元罚款。

工信部网站周一发布《通信短信息服务管理规定（征求意见稿）》，向社会征求意见，其中规定未经用户许可，任何组织和个人不得向其发送商业短信息。另外，短信息服务提供者和短信息内容提供者向接收者发送商业性短信息，应当提供免费、便捷和有效的拒绝接收方式。

垃圾短信在中国无处不在，不法者通过传真、电话推销、短信等所有电信平台，发送投资、贷款建议、按摩和房地产交易等五花八门的信息。

据媒体称，在2010年，上海和北京的中国移动服务运营商禁止在短信中出现某些“非法或不健康”的关键词。

据工信部的数据，中国已有12.73亿手机用户。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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