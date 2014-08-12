小米就未经用户同意回传用户数据致歉

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透北京8月11日(记者 Gerry Shih) - 小米称已将操作系统升级，以确保其在收集用户地址簿里的信息时用户能够知晓。此前，计算机安全公司F-Secure Oyg称，小米未经用户同意上传用户数据。
小米称，公司已于周日发布OTA升级包，关闭“网络简讯”自动启动功能。
安全公司F-Secure Oyg(FSC1V.HE)上周在博客帖子中曝光了此事，随后台湾媒体予以报导。
小米公司副总裁Hugo Barra在Google Plus上就此事致歉，并表示，数据的收集只限于电话号码，且接收者的电话号码只用于查找在线状态以及传递信息。
他并表示，公司决定把小米云端短信设置为一项需要选择启用的服务，并且不再会自动启用。他还称，回传到小米服务器的任何电话号码将被加密，并不会被存储。
一些行业分析师表示，小米在中国已击败三星电子(005930.KS)成为最畅销的的智能手机品牌。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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