小米就未经用户同意回传用户数据致歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月11日 - 小米称已将操作系统升级，以确保其在收集用户地址簿里的信息时用户能够知晓。此前，计算机安全公司F-Secure Oyg称，小米未经用户同意上传用户数据。

小米称，公司已于周日发布OTA升级包，关闭“网络简讯”自动启动功能。

安全公司F-Secure Oyg 上周在博客帖子中曝光了此事，随后台湾媒体予以报道。

小米公司副总裁Hugo Barra在Google Plus上就此事致歉，并表示，数据的收集只限于电话号码，且接收者的电话号码只用于查找在线状态以及传递信息。

他并表示，公司决定把小米云端短信设置为一项需要选择启用的服务，并且不再会自动启用。他还称，回传到小米服务器的任何电话号码将被加密，并不会被存储。

一些行业分析师表示，小米在中国已击败三星电子 成为最畅销的的智能手机品牌。（完）