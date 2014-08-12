小米就未经用户同意回传用户数据致歉

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月11日 - 小米称已将操作系统升级，以确保其在收集用户地址簿里的信息时用户能够知晓。此前，计算机安全公司F-Secure Oyg称，小米未经用户同意上传用户数据。
小米称，公司已于周日发布OTA升级包，关闭“网络简讯”自动启动功能。
安全公司F-Secure Oyg 上周在博客帖子中曝光了此事，随后台湾媒体予以报道。
小米公司副总裁Hugo Barra在Google Plus上就此事致歉，并表示，数据的收集只限于电话号码，且接收者的电话号码只用于查找在线状态以及传递信息。
他并表示，公司决定把小米云端短信设置为一项需要选择启用的服务，并且不再会自动启用。他还称，回传到小米服务器的任何电话号码将被加密，并不会被存储。
一些行业分析师表示，小米在中国已击败三星电子 成为最畅销的的智能手机品牌。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。