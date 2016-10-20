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中国财经 | 2016年 10月 20日 星期四 19:03 BJT

中国移动首三季净利为881亿元人民币 同比增长3.1%

路透香港10月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四公布，今年首三季净利为881亿元人民币，同比增长3.1%。

据公告，中移动1-9月的营运收入为5,427亿元，按年升4.3%。其中，通信服务收入为4,812亿元，增长5.4%。

期内除利息、税、折旧及摊销费用前溢利（EBITDA）2,004亿元，升1.3%。

中移动表示，公司继续巩固4G领先优势，加速客户向4G迁移，移动业务保持良好发展。4G业务迅猛发展推动流量业务继续高速增长，首三季手机上网流量比上年同期增长131%。

截至9月底止，该公司移动客户总数8.44亿户，首三季净增1,742万户；其中4G客户总数4.81亿户，首三季净增1.68亿户。移动客户平均每客每月消费（ARPU）60元，同比升1.7%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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