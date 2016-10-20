中国移动首三季净利为881亿元人民币 同比增长3.1%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四公布，今年首三季净利为881亿元人民币，同比增长3.1%。
据公告，中移动1-9月的营运收入为5,427亿元，按年升4.3%。其中，通信服务收入为4,812亿元，增长5.4%。
期内除利息、税、折旧及摊销费用前溢利（EBITDA）2,004亿元，升1.3%。
中移动表示，公司继续巩固4G领先优势，加速客户向4G迁移，移动业务保持良好发展。4G业务迅猛发展推动流量业务继续高速增长，首三季手机上网流量比上年同期增长131%。
截至9月底止，该公司移动客户总数8.44亿户，首三季净增1,742万户；其中4G客户总数4.81亿户，首三季净增1.68亿户。移动客户平均每客每月消费（ARPU）60元，同比升1.7%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。