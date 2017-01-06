2016年全年中国实际使用外资预计与2015年基本持平--商务部

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月6日 - 中国商务部周五表示，2016年中国引资规模增速基本保持平稳，预计2016年全年实际使用外资与2015年基本持平。
商务部副部长王受文在国务院新闻办吹风会上表示，目前外资投资结构进一步优化，服务业吸收外资增长8%，在全国总量中所占比重提升至70.1%；房地产投资下降31.1%，占比下滑至15.4%。高技术制造业吸收外资增长3.6%，而劳动密集型一般制造业吸收外资下降。
“近年来，我国利用外资也面临一些挑战。”王受文指出，“对此，中国政府高度关注。”
王受文进一步解释称，中国国内生产要素成本优势在减弱，周边国家纷纷出台吸收外资的优惠政策，与中国的竞争加剧，一些传统上以对外投资为主的发达国家鼓励制造业回流，对外投资规模在减少。
中国商务部此前公布，1-11月实际使用外资金额（FDI）7,318亿元人民币（折1,137.9亿美元），同比增长3.9%（未含银行、证券、保险领域数据）。（完）
(发稿 沈燕；撰写 张晓翀；审校 林高丽)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。