2016年全年中国实际使用外资预计与2015年基本持平--商务部

商务部副部长王受文在国务院新闻办吹风会上表示，目前外资投资结构进一步优化，服务业吸收外资增长8%，在全国总量中所占比重提升至70.1%；房地产投资下降31.1%，占比下滑至15.4%。高技术制造业吸收外资增长3.6%，而劳动密集型一般制造业吸收外资下降。

王受文进一步解释称，中国国内生产要素成本优势在减弱，周边国家纷纷出台吸收外资的优惠政策，与中国的竞争加剧，一些传统上以对外投资为主的发达国家鼓励制造业回流，对外投资规模在减少。