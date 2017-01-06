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中国财经 | 2017年 1月 6日 星期五 10:50 BJT

2016年全年中国实际使用外资预计与2015年基本持平--商务部

路透北京1月6日 - 中国商务部周五表示，2016年中国引资规模增速基本保持平稳，预计2016年全年实际使用外资与2015年基本持平。

商务部副部长王受文在国务院新闻办吹风会上表示，目前外资投资结构进一步优化，服务业吸收外资增长8%，在全国总量中所占比重提升至70.1%；房地产投资下降31.1%，占比下滑至15.4%。高技术制造业吸收外资增长3.6%，而劳动密集型一般制造业吸收外资下降。

“近年来，我国利用外资也面临一些挑战。”王受文指出，“对此，中国政府高度关注。”

王受文进一步解释称，中国国内生产要素成本优势在减弱，周边国家纷纷出台吸收外资的优惠政策，与中国的竞争加剧，一些传统上以对外投资为主的发达国家鼓励制造业回流，对外投资规模在减少。

中国商务部此前公布，1-11月实际使用外资金额（FDI）7,318亿元人民币（折1,137.9亿美元），同比增长3.9%（未含银行、证券、保险领域数据）。（完）

(发稿 沈燕；撰写 张晓翀；审校 林高丽)

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