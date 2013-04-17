嘉能可收购斯特拉塔的交易获得中国商务部有条件放行

* 交易包括出售位于秘鲁的铜矿项目和向中国客户提供精矿的协议

* 嘉能可有望在5月2日完成交易

* 斯特拉塔宣布执行长离职

路透伦敦4月16日 - 中国反垄断机构周二为嘉能可(GLEN.L)以300亿美元收购矿商斯特拉塔(Xstrata)移除了最后一道障碍，之前嘉能可同意出售一个价值52亿美元的铜矿项目，以减轻其对铜市的控制。

对嘉能可出售斯特拉塔位于秘鲁的拉斯邦巴斯(Las Bambas)项目，以赢取中国商务部对这笔交易的批准，外界早有预期，但此外嘉能可还同意今年起至2020年，每年向中国客户提供不低于最低数量的铜精矿、锌精矿和铅精矿长期合同报盘。

此前中国监管者很少要求大规模合并交易后要出售资产以改善竞争环境，但鉴于嘉能可生产与交易的金属对中国经济的重要性，意味着这项交易不太可能不经改变就得到批准。

结果表明，这个全球范围内最年轻而又最难以预料的监管机构，也是最严厉的。

嘉能可先前暗示过，中国当局对嘉能可在铜市控制力的关注不亚于对嘉能可本身分量的关注，反映出中国对金属的需求以及该监管机构任务中带有的政治意味。

嘉能可与斯特拉塔合计占据全球铜供应的约7%。此外，分析师与贸易商估计，嘉能可控制着中国铜精矿进口的10%-14%。

根据周二达成的协议，嘉能可应当3个月内启动出售其在拉斯邦巴斯项目的全部权益的程序，而且必须在2014年8月底之前找到买主。不过嘉能可设定了最低价，这座铜矿将在两家投行估算的市场公允价与总成本中择高者作卖价。

如果嘉能可无法就这座矿山达成交易，将必须出售斯特拉塔其他的铜矿项目。拉斯邦巴斯项目预计从2015年起至少前四年每年可产40万吨铜。

为了满足中国对铜精矿的需求，嘉能可同意在2013年开始的八年中，每年向中国客户提供至少90万吨铜精矿，其中至少20万吨是以基准价格提供。

嘉能可还同意按照“公平合理”的条件供应锌精矿和铅精矿。

分析师称，这些条件说明中国希望避免受到由融资协议等外部因素所导致的价格波动的影响。融资协议导致越来越多的金属被锁定在仓库中。

中国周二的放行，为嘉能可在下个月的最后期限之前最终完成收购斯特拉塔铺平道路。嘉能可在一年多以前首次宣布，计划创立一家大型的矿业开采和交易企业。

但周二也传出斯特拉塔多名业务主要负责人离职的消息，凸显出嘉能可在完成该公司迄今最大手笔的并购案时面临的挑战。(完)

(编译 侯向明/程琳/徐文焰；审校 程琳/张荻/张若琪)

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