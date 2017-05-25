中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
商务部发言人孙继文在新闻发布会上称，正在修订的《外商投资产业指导目录》拟放开汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。5月23日《目录》修订版已经中央全面深化改革领导小组35次会议审议通过，将于近期公布实施。
“中国在绝大多数领域是完全对外开放的，只有少数敏感领域对外商投资有股比限制，而上述要求也随着中国不断扩大开放而逐步减少。”他称。
去年12月发改委和商务部发布关于《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见的公告，该次目录修订包括继续扩大对外开放，制造业重点放开轨道交通设备、汽车电子和新能源汽车电池、摩托车、食用油脂、玉米深加工、燃料乙醇等生产制造领域准入限制。
孙继文并表示，中国对德国的投资仍处于起步阶段，增速较快，总量不大，仅占德国吸引外资总量的1%。希望德国政府进一步为中国企业在德国投资兴业提供良好的法律环境和便利措施，中国也乐见德国企业进一步扩大对华投资，分享中国市场提供的发展机会。（完）
(发稿 宿泱韫; 撰写 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。