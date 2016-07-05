英国脱欧对中资企业对外投资有一定影响 但是短期的--中国商务部

路透北京7月5日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，英国脱欧对中国企业对外投资带来一定影响，但影响是短期的，中国对外投资还是会保持积极稳妥发展趋势。

他在商务部举行的新闻发布会上称，英国脱欧引发金融市场动荡，给中国企业对外投资带来一定影响，但影响是短期的，国际商机仍然较多。

今年前五个月，中国境内投资者共对全球151个国家和地区的4,136家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资735.2亿美元，同比增长61.9%。（完）