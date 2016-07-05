英国脱欧对中资企业对外投资有一定影响 但是短期的--中国商务部

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京7月5日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，英国脱欧对中国企业对外投资带来一定影响，但影响是短期的，中国对外投资还是会保持积极稳妥发展趋势。
他在商务部举行的新闻发布会上称，英国脱欧引发金融市场动荡，给中国企业对外投资带来一定影响，但影响是短期的，国际商机仍然较多。
今年前五个月，中国境内投资者共对全球151个国家和地区的4,136家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资735.2亿美元，同比增长61.9%。（完）
(发稿 宿泱韫；撰写 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。