中国商务部：尚未收到滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报

路透北京8月2日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二称，商务部目前尚未收到有关滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报。

沈丹阳在例行新闻发布会上介绍称，按规定，凡符合“反垄断法”规定申报条件和“国务院关于经营者集中申报标准的规定”中申报标准的，经营者均应事先向商务部申报，未申报的不得实施集中。

“它还是得申报，（不然）往下走不了。”沈丹阳在会后对记者表示。

中国最大移动交通平台--滴滴出行周一宣布，已与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，收购后优步中国将独立运营。

沈丹阳在发布会上并称，中方愿与英国积极发展经贸合作关系，对与英方商签自贸协定持开放态度，愿与英方就此进行研究。

在谈到最近两个月，美国商务部分别公布对华光伏产品第二次行政复审倾销和补贴终裁，多家中国强制应诉企业分别被裁定征收高额税率时，沈丹阳表示，“美方持续对中国光伏产品采取‘双反’措施的做法，严重扰乱了全球光伏产业链的发展，令人遗憾。”

他表示，中美两国同是光伏相关产品的主要市场，在该领域有着广阔的合作前景，中方仍然希望与包括美国在内的有关国家加强对话与磋商，通过业界合作妥善处理光伏产品贸易摩擦。

至于澳大利亚消费竞争委员会宣布对中国企业联合加拿大、英国等国际资本收购澳大利亚铁路港口服务集团交易方案不持异议，沈丹阳称，“澳有关方面对此项目开绿灯，将有助于交易的最终达成。”（完）

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