中国商务部称欧洲钢铁困境根源是经济增速乏力 归咎于中国缺乏依据

路透北京12月9日 - 对于欧委会对原产自中国的耐腐蚀钢产品发起反倾销调查，中国商务部周五称，欧洲钢铁困境的根源在于经济增长乏力，将困难归咎于中国产能过剩是没有依据和不客观的；欧方不应采取贸易保护、限制市场公平竞争等错误做法。

商务部网站新闻稿援引贸易救济调查局局长王贺军称，今年欧盟连续对中国钢铁产品发起反倾销调查并采取限制措施，中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注和担忧。

“实施贸易保护措施无助于从根本上解决欧盟钢铁产业的发展问题。”王贺军称，“只有在内部积极进行结构调整和改革，在外部全面展开国际合作推动全球经济增长，才是正确有效的解决方案。”（完）

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