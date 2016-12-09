中国商务部称欧洲钢铁困境根源是经济增速乏力 归咎于中国缺乏依据

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月9日 - 对于欧委会对原产自中国的耐腐蚀钢产品发起反倾销调查，中国商务部周五称，欧洲钢铁困境的根源在于经济增长乏力，将困难归咎于中国产能过剩是没有依据和不客观的；欧方不应采取贸易保护、限制市场公平竞争等错误做法。
商务部网站新闻稿援引贸易救济调查局局长王贺军称，今年欧盟连续对中国钢铁产品发起反倾销调查并采取限制措施，中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注和担忧。
“实施贸易保护措施无助于从根本上解决欧盟钢铁产业的发展问题。”王贺军称，“只有在内部积极进行结构调整和改革，在外部全面展开国际合作推动全球经济增长，才是正确有效的解决方案。”（完）
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(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。