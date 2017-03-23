中国商务部称中方敦促欧盟改变替代国做法 有信心WTO公正裁决

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月23日 - 中国商务部发言人孙继文周四称，中国将要求世贸组织再次考虑设立专家组，审理欧盟对中国征收反倾销关税的替代国做法。
他在商务部例行发布会上表示，中国有信心世贸组织作出公正裁决，并敦促欧方切实履行世贸义务，改变针对中国的歧视性反倾销替代国做法。
2016年12月12日，中国就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法，先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求，正式启动世贸组织争端解决程序。
针对关于外资在华成立合资企业被要求转让技术的媒体报道，孙继文称，外国企业与中国合作者商务谈判中涉及的具体合作条件，是正常的市场行为，不应与强制性技术转让混为一谈。中国现行法律规定中，没有对外国投资者强制性技术转让的要求。
他并透露，商务部正在会同有关部门对2015年版《外商投资产业指导目录》进行修订，将在2015年大幅度开放的基础上，进一步提高开放水平。他表示中国现行的外商投资法律规定，绝大多数领域是完全对外资开放的。
此前，中国国务院总理在两会后答记者问提到，在全球化进程受到一些非议或者在某些方面有挫折的情况下，中国始终坚持一贯的立场维护经济全球化，支持自由贸易。这本身就表明中国要推动开放。只要是有利于贸易自由化的，中国都会去参与、去推进。
此外，针对韩国政府向世贸组织投诉其有关产业在中国遭到抵制一事，孙继文表示，作为负责任的世贸组织成员，中方一贯并将继续遵守世贸组织规则和相关承诺。
针对欧盟对中国光伏产品反倾销反补贴措施延长实施18个月，同时主动发起期中复审调查以逐步降低措施水平。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军此前发表谈话称，希望欧委会及早彻底终止光伏双反措施，避免对恢复光伏正常国际贸易设置障碍。（完）
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
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