中国投资环境并未恶化 多数国外企业对华投资仍具信心--商务部

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透北京9月20日 - 中国商务部周二表示，多数国外企业对中国投资仍有较大信心，虽然一些依赖低成本和优惠政策的外资企业遇到了经营困难，部分企业盈利水平下降，但这并不能说明中国投资环境恶化。
针对“外商在华投资环境恶化”的言论，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回应称，一些在华外资企业在中国经营困难，主要原因是相对优势逐渐缩小所致，而这背后的因素包括市场竞争日趋激烈等，并非所谓投资环境恶化所致。
“对于比较在乎优惠政策和想挣快钱的外资企业，他们可能感觉中国投资环境变差了，但是对于真正有眼光、有竞争力、愿意在中国长期发展的外资企业，他们会感到中国的投资环境变得更好了。”他说。
沈丹阳表示，通过多项措施，在华外资企业近几年面临的法治环境、政策环境比过去更规范、更透明、更公平。中国政府也将保持外资政策的连续性和稳定性，重视外资企业的关切，不断营造更加公平、更为透明、更可预期的投资环境。
商务部此前公布数据显示，1-8月中国实际使用外资金额（FDI）为5,488.3亿元人民币（折858.8亿美元），同比增长4.5%；其中8月FDI为573.2亿元（折87.6亿美元），同比增5.7%。1-8月全国新设立外商投资企业18,538家，同比增长10.2%；8月当月新设立外商投资企业2,736家，同比增13.2%。
**外贸形势依然严峻**
就外贸问题，沈丹阳称，目前进口、出口仍为负增长，虽然随着政策措施效果显现，中国外贸保持回稳向好的态势，但进出口水平仍然不容盲目乐观。
“现在还不是松懈的时候，面临的困难也不是短期的，不确定和不稳定因素还在增多，外贸下行压力还是很大，今年外贸形势依然复杂严峻。”他说，未来将落实好已经出台的一系列政策措施，努力实现回稳向好的外贸发展目标。
尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，但8月进出口数据仍让人眼前一亮，出口降幅为四个月最小，进口则是近两年来首度转为同比增长，显现出外贸温和改善的迹象。中国海关总署此前公布，以美元计价8月出口同比下降2.8%，进口同比增长1.5%。
沈丹阳并称，1-8月中国出口产品遭遇来自20个国家（地区）发起的85起贸易救济调查案件，涉案金额103.21亿美元；案件数量同比上升了49%，案件金额同比上升了94%。此外，美国发起涉及中国产品的337调查15起。
从涉案产品类别分析，国外对华发起救济调查的产品主要集中在钢铁、轻工、化工、纺织等领域。其中，钢铁产品居首，共计35起案件，涉案金额58.86亿美元，占今年同期全部贸易救济案件数量和金额的约一半，案件数量和金额同别分别上升了40%和63%。
从国别看，贸易救济调查立案数量最多的国家为美国、印度，案件数量分别为18起和15起；涉案金额最多的国家同样为美国和印度。
沈丹阳称，当前世界经济复苏乏力，国际社会需要加强合作，共克时艰，动辄实施贸易救济措施无助于各国经济的恢复和提振；中国始终秉持对话合作，共同发展的理念，愿通过协商妥善解决贸易摩擦，为全球经济增长创造良好的环境。（完）
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(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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