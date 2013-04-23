商务部：外商投资呈企稳回升态势 全年料平稳发展

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透香港4月23日 - 中国商务部副部长王超周二表示，目前外商直接投资中国呈企稳回升态势，虽然当前外部不确定因素仍较多，但全年吸引外资料会平稳发展。
他在香港出席中国投资研讨会时称，周边经济调整及债务危机，令全球经济低增长态势持续，保护主义以不同的形式进一步抬头，国际投资总量趋紧，2012年全球外国直接投资1.3万亿美元，回落至2009年以来最低水准。
王超认为，虽然中国大陆面对环境、土地及其他资源紧张，但经济增长质素及效益提升，市场潜力巨大，内地对外资吸引力仍旧存在，预期跨国公司会继续以中国为主要的投资目的地，多个外国商会调查亦显示，其会员认为中国业务地位提升，会继续拓展内地业务。
中国3月实际利用外资(FDI)124亿美元，同比增长5.7%，1-3月FDI同比增长1.44%。商务部此前表示，更看重利用外资水准是否得到提升，而非实际金额的高低。而因外需不振、成本上升、贸易环境不佳等影响出口稳定的因素还存在，外贸形势不容乐观。
王超并表示，商务部将继续实施投资便利化措施，未来计划在1,700多项政府审批中还将削减三分之一以上，并将减少跨区域转移的行政审批，减少外商跨区域投资的障碍。(完)
(记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。