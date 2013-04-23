商务部：外商投资呈企稳回升态势 全年料平稳发展

路透香港4月23日 - 中国商务部副部长王超周二表示，目前外商直接投资中国呈企稳回升态势，虽然当前外部不确定因素仍较多，但全年吸引外资料会平稳发展。

他在香港出席中国投资研讨会时称，周边经济调整及债务危机，令全球经济低增长态势持续，保护主义以不同的形式进一步抬头，国际投资总量趋紧，2012年全球外国直接投资1.3万亿美元，回落至2009年以来最低水准。

王超认为，虽然中国大陆面对环境、土地及其他资源紧张，但经济增长质素及效益提升，市场潜力巨大，内地对外资吸引力仍旧存在，预期跨国公司会继续以中国为主要的投资目的地，多个外国商会调查亦显示，其会员认为中国业务地位提升，会继续拓展内地业务。

中国3月实际利用外资(FDI)124亿美元，同比增长5.7%，1-3月FDI同比增长1.44%。商务部此前表示，更看重利用外资水准是否得到提升，而非实际金额的高低。而因外需不振、成本上升、贸易环境不佳等影响出口稳定的因素还存在，外贸形势不容乐观。

王超并表示，商务部将继续实施投资便利化措施，未来计划在1,700多项政府审批中还将削减三分之一以上，并将减少跨区域转移的行政审批，减少外商跨区域投资的障碍。(完)

(记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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