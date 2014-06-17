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中国财经 | 2014年 6月 17日 星期二 12:17 BJT

商务部官员称自贸园区建设不会到处布点

路透上海6月17日 - 新华社报导称，中国商务部有关负责人表示，自贸园区建设不会到处布点。

报导指出，至少20个地方政府近几个月提出申请设立自贸园区，包括青岛、厦门和重庆等地。

该负责人称，自贸园区建设不会到处布点，也不会把自贸园区建成汇集各种优惠政策的“政策洼地”。

这位负责人表示：“我们把制度创新作为核心任务，把可复制、可推广作为基本要求，在哪里设、什么时候设，试什么、怎么试，都要服从和服务体制机制创新的原则。”

这位负责人指出，商务部支持各地深入学习和借鉴上海的相关经验做法。（完）

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