商务部官员称自贸园区建设不会到处布点

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海6月17日 - 新华社报导称，中国商务部有关负责人表示，自贸园区建设不会到处布点。
报导指出，至少20个地方政府近几个月提出申请设立自贸园区，包括青岛、厦门和重庆等地。
该负责人称，自贸园区建设不会到处布点，也不会把自贸园区建成汇集各种优惠政策的“政策洼地”。
这位负责人表示：“我们把制度创新作为核心任务，把可复制、可推广作为基本要求，在哪里设、什么时候设，试什么、怎么试，都要服从和服务体制机制创新的原则。”
这位负责人指出，商务部支持各地深入学习和借鉴上海的相关经验做法。（完）
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。