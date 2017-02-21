中国商务部长预计今年消费保持快速增长 外贸形势依然严峻复杂

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多；今年消费预计还会保持快速增长态势。
他在国新办新闻发布会上并称，外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，因很难用年初一个月情况来说明一年走势，而且中国春节通常在1、2月份。
高虎城强调，今年将继续减少外资准入限制，鼓励外资更多投向中西部和东北地区；推进投资便利化，加快在全国复制推广证照分离、多规合一、高端人才引进等自贸区试验的经验和做法；深化外资领域的“放管服”改革，全面落实外商投资企业的国民待遇。
谈及2017年外贸形势，高虎城用一句宋词概括：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”
他指出，2017年的外贸形势依然严峻复杂，不确定、不稳定因素还比较多。但不管外部环境如何变化，中国始终要有“何妨吟啸且徐行”的定力、信心和勇气，深入促进供给侧结构性改革，加快培育竞争新优势和增长新动能，继续推进外贸回稳向好。
商务部此前公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币（折120亿美元），同比减少9.2%，FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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