中国商务部长预计今年消费保持快速增长 外贸形势依然严峻复杂

路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多；今年消费预计还会保持快速增长态势。

他在国新办新闻发布会上并称，外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，因很难用年初一个月情况来说明一年走势，而且中国春节通常在1、2月份。

高虎城强调，今年将继续减少外资准入限制，鼓励外资更多投向中西部和东北地区；推进投资便利化，加快在全国复制推广证照分离、多规合一、高端人才引进等自贸区试验的经验和做法；深化外资领域的“放管服”改革，全面落实外商投资企业的国民待遇。

谈及2017年外贸形势，高虎城用一句宋词概括：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。”

他指出，2017年的外贸形势依然严峻复杂，不确定、不稳定因素还比较多。但不管外部环境如何变化，中国始终要有“何妨吟啸且徐行”的定力、信心和勇气，深入促进供给侧结构性改革，加快培育竞争新优势和增长新动能，继续推进外贸回稳向好。

商务部此前公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币（折120亿美元），同比减少9.2%，FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。（完）