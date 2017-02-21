中国商务部长称今年外贸形势依然严峻复杂 外资撤离中国潮说法有失偏颇（更新版）

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路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。

他在国新办新闻发布会上表示，中国全面停止进口朝鲜的煤炭，据初步统计，中国2017年度自朝鲜进口煤炭已经接近安理会第2321号决议规定的限制金额，中国这一做法是在履行国际义务，符合中国相关法律的规定。

“说到2017年中国的外贸形势，我想用一句宋词来概括：‘莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。’”高虎城表示，2017年的外贸形势依然严峻复杂，不确定、不稳定因素还比较多，但不管外部环境如何变化，始终要有“何妨吟啸且徐行”的定力、信心和勇气。

他称，今年将深入促进供给侧结构性改革，加快培育竞争新优势和增长新动能，千方百计稳增长，坚定不移调结构，继续推进外贸回稳向好。

他强调，中国依靠低成本发展外贸的时代已经结束了，中国不会以国内资源和环境为代价，盲目地扩大出口，与规模和速度相比，将更加关注增长的质量和效益。

高虎城谈及消费时称，今年预计全国消费还会呈快速增长的势头，将从强化创新驱动、深化流通改革、调整供给结构、优化消费环境等四个方面入手，着力补齐流通效率低、成本高、环境差、供需结构错配等短板，进一步释放消费潜力，推动消费升级。

**外资撤离中国潮有失偏颇**

对于今年1月份吸收外资的下降，高虎城认为，这不足以说明大势，因很难用年初一个月情况来说明一年走势，而且中国春节通常在1、2月份。外资撤离中国潮的说法有失偏颇。

高虎城强调，今年将继续减少外资准入限制，鼓励外资更多投向中西部和东北地区；推进投资便利化，加快在全国复制推广证照分离、多规合一、高端人才引进等自贸区试验的经验和做法；深化外资领域的“放管服”改革，全面落实外商投资企业的国民待遇。

对于去年12月中国对外投资的下滑，高虎城表示，在对外投资快速增长的背景下，部分企业对外投资的过程中，也暴露出一些问题，比如有的企业开展非主业、非理性的大额对外投资，盲目投资房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域，存在着较大的风险隐患。为此有关部门果断采取措施，积极进行引导，并按有关规定对项目的真实性、合规性进行审核，使企业对外投资更加审慎、更趋理性。

“对外投资总的来看是市场规律作用的结果，是企业自主选择的结果。”他称，“当前，我国已经从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。”

今年中国将不断提高对外投资便利化水平，改进公共服务，加强事中事后监管，发挥好对外投资服务国内实体经济的作用。同时，加强对外磋商合作，为企业对外投资营造良好的国际法律制度环境，合法合规地保护对外投资企业的权益。

商务部此前公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币（折120亿美元），同比减少9.2%，FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。中国1月对外非金融类直接投资（ODI）为532.7亿元（折合77.3亿美元），同比下降35.7%，环比微降4.6%，去年12月ODI降幅为39.4%。

当被路透问及对中国全面停止进口朝鲜的煤炭有何评论时，高虎城表示，中国2017年度自朝鲜进口煤炭已经接近安理会第2321号决议规定的限制金额。中国近期发布公报，是为了执行安理会第2321号决议有关规定的要求，这一做法是在履行国际义务，符合中国相关法律的规定。

他并称，目前玉米出口实行国营贸易和配额许可证管理。国营贸易企业共有三家，中国政府每年都会根据实际情况，将出口配额分配至企业，企业可自主决定出口市场和出口的时间与数量。

问及近期频发针对中国的贸易救济案件，高虎城表示，无论美国对华政策如何变化，中美经贸关系最终还是要回到互利共赢的轨道上来。最近两国元首的通话以及各个层面的接触，都使我们有理由相信，健康稳定的中美经贸关系，为两国和两国人民带来的实实在在的巨大利益是两国经贸关系发展的基础。

“随着双边经贸合作的快速发展，中美双方应该始终保持磋商与沟通，通过对话与合作，妥善解决双边经贸关系中出现的摩擦与分歧。我们认为，贸易战不该成为选项。”

他进一步指出，一般情况下，无论是反倾销、反补贴还是特殊保障措施，最长时间需要两年，最短需要一年，紧急情况下至少八个月，才能完成最终的立案和审批。处理贸易摩擦，首先是双方企业的合作和沟通。如果业界解决不了，商务部也将按照世贸组织的有关规定，合理、合规、合法地维护中方企业的利益。

有关各方面关于美方酝酿出台的边境调节税的讨论，他强调中国一贯主张各国在制定贸易政策时，应当遵守国际贸易规则。如果美国出台具体方案，中国将认真加以评估，并且根据评估的结果做出反应。（完）