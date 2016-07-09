今年中国非金融类上市公司财务安全性出现下滑态势--商务部报告

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透北京7月8日 - 中国商务部研究院周五发布报告预测，2016年中国非金融类上市公司财务安全总指数将10年来首次跌破5,000点，且下降速度达到近五年最大。第一产业、第二产业、第三产业，主板、中小板、创业板公司，财务安全性均出现下滑态势。
经济参考报报导称，报告认为今年企业财务状况是2007年以来最差的一年，降幅也达到近五年来最大。807家上市公司出现财务风险或重大财务风险，964家上市公司存在不同程度的财务报表粉饰嫌疑，414家上市公司同时存在财务风险和财务报表粉饰嫌疑，财务安全达到优秀的上市公司比例不足5%。
报告称，近两年创业板上市公司的财务安全状况不断迅速恶化，2016年降幅明显大于主板和中小板。无论从指数绝对值，还是降幅，均劣于主板和中小板，且与中小板存在较大差距。
报告指出，2016年市场总体投融资风险偏大，主板相对稳定，中小板投资价值正在降低、融资风险上升，创业板整体财务安全状况大幅下滑，投融资趋势为负面。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
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路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。