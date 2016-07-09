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中国财经 | 2016年 7月 9日 星期六 08:13 BJT

今年中国非金融类上市公司财务安全性出现下滑态势--商务部报告

路透北京7月8日 - 中国商务部研究院周五发布报告预测，2016年中国非金融类上市公司财务安全总指数将10年来首次跌破5,000点，且下降速度达到近五年最大。第一产业、第二产业、第三产业，主板、中小板、创业板公司，财务安全性均出现下滑态势。

经济参考报报导称，报告认为今年企业财务状况是2007年以来最差的一年，降幅也达到近五年来最大。807家上市公司出现财务风险或重大财务风险，964家上市公司存在不同程度的财务报表粉饰嫌疑，414家上市公司同时存在财务风险和财务报表粉饰嫌疑，财务安全达到优秀的上市公司比例不足5%。

报告称，近两年创业板上市公司的财务安全状况不断迅速恶化，2016年降幅明显大于主板和中小板。无论从指数绝对值，还是降幅，均劣于主板和中小板，且与中小板存在较大差距。

报告指出，2016年市场总体投融资风险偏大，主板相对稳定，中小板投资价值正在降低、融资风险上升，创业板整体财务安全状况大幅下滑，投融资趋势为负面。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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