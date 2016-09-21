中国商务部批准万豪收购喜达屋 为交易扫清最后障碍

路透9月20日 - 中国反垄断监管机构批准了万豪国际(Marriott International)(MAR.O)收购喜达屋酒店及度假村(Starwood)HOT.N的交易，从而为两家公司合并以打造全球最大酒店连锁企业扫清道路。

中国商务部的审查，是该交易需要通过的最后一关。此前包括美国和加拿大在内的40多个国家已批准了该交易。

研究公司Euromonitor International上月发布的数据显示，合并后的集团将成为中国最大的酒店业者，占有4.1%的市场份额。

中国安邦保险集团股份有限公司在与万豪国际展开竞购战后，于4月放弃收购喜达屋。

根据法律事务所Norton Rose Fulbright整理的数据，自中国反垄断法于2008年生效以来，中国商务部已经否决了两笔交易，同时无条件批准了1,447宗交易。

万豪国际和喜达屋的股东在4月批准了该交易。

合并后公司的企业价值将达到360亿美元，旗下拥有超过5,500家酒店，共计110万间客房。

该交易除了帮助万豪国际与Airbnb等公寓共享初创企业一争高下之外，还可帮助该公司拓展欧洲和拉美等市场。

万豪国际和喜达屋预计交易将在9月23日开盘前完成。

万豪国际股价周二收高2.3%报69.94美元。喜达屋收升2.4%至76.9美元。(完)