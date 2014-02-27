商务部争取上半年再出台一部完善反垄断法相关规定

路透北京2月27日 -中国商务部反垄断局局长尚明周四表示，实施五年的反垄断法相关配套规定一直在完善中，其中关于经营者集中附加限制性条件的规定已完成起草工作，目前正在履行内部审批手续，争取今年上半年出台。

他在商务部举行的新闻发布会上称，该规定将对限制性条件的类型，磋商，剥离资产及其买方，剥离程序，限制性条件的变更和解除，法律责任等做出全面规定，取代2010年7月发布的关于实施经营者集中资产或业务剥离的暂行规定。

“关于附加限制性条件，中国采取的措施是多种多样的，这是由于每个案件的具体情况和竞争问题不同造成的，我们正在总结这些案件的执法经验并在规定中将行之有效的做法固定下来。”尚明称。

为了提高反垄断法的可操作性，去年底商务部完成关于经营者集中简易案件适用标准的暂行规定，该项规定已于今年2月11日正式颁布并于次日开始实施，其目的是提高执法效率并减轻企业负担。

尚明指出，今年反垄断局会加大执法力度，加大查处未依法申报经营者集中案件的力度，维护市场竞争秩序。

2008年9月，商务部成立反垄断局，履行经营者集中反垄断审查的职责。与往年相比，2013年经营者集中案件略有增加，商务部收到申报224件，同比增长8%，立案212件，同比增长12.8%，审结207件，同比增长26%，在审结案件中，附条件批准四件，包括去年4月商务部附条件批准的全球矿业领域最大规模的并购案--嘉能可收购斯特拉塔案(Glencore Xstrata)(GLEN.L)。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。