中国商务部副部长称有信心完成今年外贸目标

路透北京5月7日 - 中国商务部副部长李金早周二表示，今年以来外贸发展势头较好，对完成今年外贸增长8%的目标有信心。并称中国将进一步加大与南亚贸易合作规模，扩大对南亚商品进口。

他在国新办举办的新闻发布会上表示，从一季度的情况来看，应该说外贸的形势是看好的，尽管外贸企业仍然面临外部需求不足，以及内部成本上升等多重压力。

“从商务部对1，900家重点外贸企业的调查看，3月份出口的订单金额与上月相比有增长的企业占总体的38.7%，这是2012年4月份以来这个比例首次超过35%，可以看出外贸企业在困境中慢慢恢复。”李金早称。

中国一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达430.7亿美元，而去年同期仅6.7亿美元.

李金早提到，一季度外贸仍保持两位数的增长很不容易，虽然数据不能完全说明问题，因为数据里面也有一些特殊的因素，“包括外面有很多人讲是不是有统计口径上的问题等等，我们已经注意到了这个因素。但是总体上来讲，它的发展势头是很好的。”

中国将于周三公布4月进出口贸易数据。据路透最新调查显示，中国4月进出口同比增幅较3月并未出现明显改善，料与上月基本持平。出口有望保持10.3%左右的增长，进口增长13.9%，顺差规模料扩大至逾150亿美元。

在谈及中国与南亚的贸易关系时，李金早表示，在扩大中国与南亚国家的贸易规模时，要进一步改善贸易结构，使越来越多的南亚国家跟中国的贸易达到平衡，同时还要从南亚进口，逐步解决有关国家对华贸易逆差的状况。

下一步会在已有的基础上，加强中国与南亚在贸易、投资、旅游等方面将进一步深化经贸合作关系，在投资方面加强双方的投资力度，包括基础设施领域，民生领域等；同时要在一些国家建设经济开发区。

数据显示，2000年至2012年，中国与南亚国家贸易总额从57亿美元增长到930亿美元，年均增长超过26%；其中中国自南亚进口额从19亿美元增长到226亿美元，年均增幅约23%。

首届中国-南亚博览会将于今年6月6日至10日在昆明举行。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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