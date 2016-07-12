中国十三五对外投资拟达7200亿美元 零售额年均增长10%--商务部

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京7月12日 - 中国商务部近日印发《商务发展第十三个五年规划纲要》，明确“十三五”（2016-2020年）时期，对外投资五年累计达到7,200亿美元左右，比“十二五”时期增长2,000亿美元。
规划并提出，到2020年社会消费品零售总额接近48万亿元人民币，年均增长10%左右，略低于“十二五”时期13.9%的年均增速；服务贸易超过1万亿美元，年均增长10%左右，占对外贸易比重明显提高。
商务部网站周二发布的综合司负责人的解读称，中国经济发展长期向好的基本面没有改变，供给侧结构性改革深入推进也为经济发展和结构调整增添新动能；但中国要素供求关系趋紧、成本持续攀升，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。
规划强调，“十三五”时期将完善跨境投资布局，扩大开放领域，放宽市场准入，积极有效引进境外资金、先进技术和管理经验；优化对外投资市场布局，支持企业扩大对外投资，融入全球产业链、价值链、供应链，加快培育一批具有较强竞争力的跨国公司。
同时，完善出口管制和产业预警体系，加强贸易摩擦应对和贸易救济、反垄断和外国投资安全审查、知识产权国际合作等工作，提高境外风险防控能力。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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