中国十三五对外投资拟达7200亿美元 零售额年均增长10%--商务部

商务部网站周二发布的综合司负责人的解读称，中国经济发展长期向好的基本面没有改变，供给侧结构性改革深入推进也为经济发展和结构调整增添新动能；但中国要素供求关系趋紧、成本持续攀升，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。