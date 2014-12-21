中国商务部长称卢布波动令两国贸易更多使用人民币结算

路透北京12月21日 - 中国商务部长高虎城表示，在俄罗斯卢布大幅度波动的情况下，中俄正在扩大货币互换机制，并更多使用人民币进行两国贸易结算，以保证贸易结算的安全可靠。

随同中国总理李克强出访泰国的高虎城在曼谷接受凤凰卫视采访时表示，其实这一变化已经悄然进行数年，而因为西方的制裁，最近变得更为明显。

“至于股市的一些动荡和一些汇率和汇市动荡的话，这可能对一些资本投资者来说兴趣可能更高一点，实际合作上来说，我觉得还是一种平常心，积极地推进这种合作的发展。”他说。

由于俄罗斯遭遇西方制裁和油价下跌的双重打击，卢布兑美元RUB=今年迄今贬值44%，在上周二的暴跌中，卢布今年贬值幅度一度达到59%。

高虎城并指出，中俄能够实现今年贸易额1,000亿美元的目标，不过两国能源、制造业等大项目的推进，不会因为眼前俄罗斯金融和经济的形势而发生明显改变。

中国外交部长王毅亦在曼谷表示，中方会与俄方保持接触，看下一步能做哪些事情，“如果俄方需要的话，我们会在力所能及的范围之内，来提供我们的必要的协助。”

俄罗斯与中国今年10月签署多项能源、贸易和金融协议，包括两国加强能源合作，以及1,500亿元人民币(250亿美元)的货币互换协议。

据中国海关数据，中国和俄罗斯去年进出口总额增长1.1%至892亿美元；今年1-11月双边贸易为868亿美元，同比增长6.9%。(完)

(发稿 黄凯；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。