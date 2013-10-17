商务部：9月FDI保持平稳 未来出口料小幅增长（更新版）

* 9月FDI保持平稳，连续第八个月同比正增长

* 全年利用外资规模料保持相对稳定

* 未来两三个月出口预计小幅增长

* 经济企稳回升将拉动进口明显上升

(新增细节及评论)

路透北京10月17日 - 中国9月FDI保持平稳，已是连续第八个月同比正增长；商务部并预计，今年全年利用外资规模仍将保持相对稳定。

商务部发言人沈丹阳周四在例行新闻发布会上同时表示，有信心实现全年外贸稳定发展和转型升级的预期目标，未来两三个月出口总体预计还是小幅增长态势。

商务部公布，今年9月全国实际使用外资(FDI)金额88.4亿美元，同比增长4.88%；1-9月累计实际使用外资金额为886亿美元，同比增长6.22%。

“中国引进外资的综合优势依然比较突出，投资者对华投资的信心没有改变，...预计全年吸收外资规模仍将保持相对稳定，”沈丹阳称。

他表示，下阶段将坚持更加积极主动的开放战略，进一步改善投资环境，而且目前商务部在研究如何深化外资管理体制改革的进一步措施。

在谈到上海自贸区外商投资准入的“负面清单”时，沈丹阳表示，从清单可以看出涉及国民经济行业分类的大多数领域对外商投资准入是充分开放的，而且清单将会根据外商投资法律法规和自贸试验区发展需要适时进行调整，“可以说这样的开放程度已经是很高的，前所未有。”

2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年1 11月 10月 9月

2月

金 88.4 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3

额

同 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8

比

**未来两三个月出口料小幅增长**

中国9月出口同比意外下降0.3%，远低于路透预估中值的增长6%，令市场颇感意外；进口则相对稳健，同比上涨7.4%。

对此，沈丹阳指出，虽然外贸仍面临新兴市场进口需求明显不足，以及人民币升值等诸多压力，但得益于前期出台的一系列稳增长政策，预计未来两三个月全国出口总体应该还是一个小幅增长的态势。

“第四季度(外贸)也有可能仍然是平稳增长的态势，...我们依然有信心，经过艰苦努力实现全年外贸稳定发展和转型升级的预期目标。”他说。

进口方面，沈丹阳预计，近期国内经济企稳回升将会继续明显拉动进口的增长，9月份的进口已经是一个明显的增长，“未来几个月进口还将会有一个明显增长”。

他并认为，全年消费总的形势是前低后高、稳中有升，目前的消费增速应该说是比较正常。

“只要国内宏观经济继续保持稳定，各项消费促进政策顺利推进，四季度消费仍然有望继续回升，全年消费市场总体将保持平稳增长，”他说。(完)

欲览商务部例行发布会详情，请点击链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。