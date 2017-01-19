中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减

路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。

商务部例行发布会的新闻稿指出，中国愿与美国新一届政府携手合作，继续推动中美经贸关系稳定健康发展；而中国将坚持扩大开放，利用外商投资领域将放开更宽，对外商投资企业和投资和合法权益的保护将不断加强。

“我们注意到，当前美国国内时不时传出一些贸易保护主义的声音，我想强调的是，中美经贸合作‘合则两利，斗则俱伤’，这是有双方利益融合的客观现实所决定的。”新闻稿称。

问及美国希捷科技公司关闭位于苏州一家工厂是否表明中国外资环境持续恶化，中国商务部称，希捷苏州公司关闭是希捷集团正常的商业运营决定，是基于企业全球范围内的战略调整，与个别媒体所说的所谓中国投资环境恶化无关。

中国商务部并预计，随着中国民众购买力提升，预计到2026年，美对华货物和服务出口将增至3,690亿美元，到2050年将增至5,200亿美元。（完）