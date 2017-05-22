中国今日起对进口食糖产品实施保障措施 期限三年--商务部

路透北京5月22日 - 中国商务部周一公布关于对进口食糖采取保障措施的公告，决定自2017年5月22日起对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为三年且实施期间措施逐步放宽。

具体来讲，自2017年5月22日至2018年5月21日税率为45%，2018年5月22日至2019年5月21日税率为40%，2019年5月22日至2020年5月21日税率为35%。

商务部称，去年9月决定对进口食糖产品进行保障措施立案调查，调查机关对被调查产品进口数量是否增加、是否对国内产业造成损害及损害程度，以及进口数量增加与损害之间的因果关系进行了调查；而鉴于本案情况较为特殊和复杂，商务部于2017年3月17日发布延长调查期限的公告，经进一步调查，做出上述终裁决定。

“调查机关裁定，进口食糖数量增加，中国食糖产业受到严重损害，且进口产品数量增加与严重损害之间存在因果关系，”商务部网站刊登的公告称，根据《保障措施条例》商务部向国务院关税税则委员会提出实施保障措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2017年5月22日起，对进口食糖产品实施保障措施。

公告并称，自2017年5月22日起，进口经营者在进口关税配额外食糖产品时，应向中国海关缴纳相应的保障措施关税。保障措施关税以海关审定的完税价格从价计征，计算公式为：保障措施关税税额=海关完税价格×保障措施关税税率。

对于来自发展中国家（地区）的产品，如其进口份额不超过3%，且这些国家（地区）进口份额总计不超过9%，不适用保障措施。进口商需提供来自不适用保障措施的国家（地区）的产品原产地证明。不适用保障措施的发展中国家（地区）名单。

广西糖业协会代表国内食糖产业于2016年7月27日向商务部提交保障措施调查申请。申请书主张，2011年至2016年食糖进口数量急剧增长，对中国国内产业造成冲击，使国内产业受到严重损害，为此请求商务部对上述产品进行保障措施调查。（完）

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