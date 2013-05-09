中国商务部淡化贸易数据虚高质疑 反对欧盟光伏课税

路透北京5月9日 - 针对中国今年公布的贸易数据增幅超过预期，可能有虚高的质疑，中国商务部发言人姚坚表示，一季度的贸易数据反映了经济走势和判断，是有实体经济作支撑的。并称坚决反对欧盟对中国光伏企业的设限。

他在周四举行的新闻发布会上表示，无论从广交会，中西部地区的经济快速发展以及中国大力推进的贸易便利化等，均表明贸易数据是有实体经济支持的，但中国外贸仍然面临不小的压力。

“对于外界质疑的一些问题，有些已经在采取相应的措施。”姚坚称。

中国周三公布的4月份贸易数据继续超出预期，4月进出口分别增长16.8%和14.7%,贸易顺差181.6亿美元，而一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达430.7亿美元，而去年同期仅6.7亿美元。

远超预期的数据亦引发外界猜测是否有热钱借贸易项下流入的嫌疑并招致外管局近期出台一系列举措加强监管的举措。

商务部副部长李金早周二也表示，虽然数据不能完全说明问题，因为数据里面也有一些特殊的因素，“包括外面有很多人讲是不是有统计口径上的问题等等，我们已经注意到了这个因素。但是总体上来讲，它的发展势头是很好的。”并称对完成今年外贸增长8%的目标有信心。

**坚持反对中国光伏企业设限**

被问及如何看待欧盟对中国光伏企业的双反倾销调查一事，姚坚表示，中欧是重要的贸易伙伴，希望通过对话磋商解决贸易争端，并表态中国坚决反对欧盟设限，希望欧盟慎重对待此事，中国将维护中方企业的利益。

“双方只有合作才能双赢，第四届中欧高层对话正在筹备中，将本着平等磋商的精神讨论光伏产业的问题，也包括提高磋商级别。”姚坚称。

欧盟执委会周三同意向进口的中国太阳能面板征收惩罚性关税，因其认为中国厂商在欧洲进行廉价倾销。官员称，这些欧盟关税平均税率将设在47%。一旦欧盟执委会在其官方日报(Official Journal)公布决定，这些税收将会生效。

欧盟将在5月15日布鲁塞尔召开的会议上征求所有欧盟国家贸易专员的意见，尽管他们的立场不受约束，但预计都将支持这项决定。

中国太阳能面板产量在2009-2011年间翻了三倍，已经超出全球需求。欧盟生产商称，中国企业在欧洲市场从几年前几乎为零的市占率起步，已经获取超过80%的市场份额，2011年对欧盟出口的太阳能面板价值达210亿欧元(270亿美元)。(完)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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