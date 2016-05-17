中国商务部：引导加工贸易向中西部转移 尽可能留在国内

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月17日 - 中国商务部周二表示，希望加工贸易中相当一部分在国内得到更好发展，通过差异化政策引导加工贸易向中西部转移，尽可能将东部地区转移的加工贸易留在国内。
商务部发言人沈丹阳在发布会上称，加工贸易占中国对外贸易规模比重，从53%左右的高点，降至现在的30%左右，是现在对外贸易总规模增速相对比较低迷的重要原因。
“现在东部加工贸易正在转型升级，一部分产业也向周边国家转移。”他表示，“我们希望东部地区转移的这部分能够更多地向中西部去，向境外的转移少一点、慢一点，尽可能把加工贸易能够多留在国内，把根留住。”
国务院最近发布的《关于促进外贸回稳向好的若干意见》提出，综合运用财政、土地、金融政策，支持加工贸易向中西部地区转移，在全国范围内取消加工贸易业务审批，健全事中事后监管机制等政策措施。
沈丹阳称，引导加工贸易向中西部转移应该要有差异化政策。新出台的政策从国家层面明确对加工贸易企业用地、用电支持，就很受欢迎。
具体而言，中西部地区要加大对加工贸易用地保障力度，东部地区加工贸易梯度转移腾退用地经批准可以转为商业、旅游、养老等方面的用途。
中国以美元计价的4月进出、口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期。
数据显示，前四个月，中国加工贸易进出口2.09万亿元人民币，下降11.4%，占外贸总值的29.1%，比去年同期回落2.3个百分点。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。