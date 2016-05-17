中国商务部：引导加工贸易向中西部转移 尽可能留在国内

路透北京5月17日 - 中国商务部周二表示，希望加工贸易中相当一部分在国内得到更好发展，通过差异化政策引导加工贸易向中西部转移，尽可能将东部地区转移的加工贸易留在国内。

商务部发言人沈丹阳在发布会上称，加工贸易占中国对外贸易规模比重，从53%左右的高点，降至现在的30%左右，是现在对外贸易总规模增速相对比较低迷的重要原因。

“现在东部加工贸易正在转型升级，一部分产业也向周边国家转移。”他表示，“我们希望东部地区转移的这部分能够更多地向中西部去，向境外的转移少一点、慢一点，尽可能把加工贸易能够多留在国内，把根留住。”

国务院最近发布的《关于促进外贸回稳向好的若干意见》提出，综合运用财政、土地、金融政策，支持加工贸易向中西部地区转移，在全国范围内取消加工贸易业务审批，健全事中事后监管机制等政策措施。

沈丹阳称，引导加工贸易向中西部转移应该要有差异化政策。新出台的政策从国家层面明确对加工贸易企业用地、用电支持，就很受欢迎。

具体而言，中西部地区要加大对加工贸易用地保障力度，东部地区加工贸易梯度转移腾退用地经批准可以转为商业、旅游、养老等方面的用途。

中国以美元计价的4月进出、口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期。

数据显示，前四个月，中国加工贸易进出口2.09万亿元人民币，下降11.4%，占外贸总值的29.1%，比去年同期回落2.3个百分点。（完）