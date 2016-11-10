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中国财经 | 2016年 11月 10日 星期四 11:06 BJT

中国商务部称外贸回稳向好趋势未变 但不确定因素在增加

路透北京11月10日 - 中国商务部发言人沈丹阳周四表示，中国无意通过汇率贬值扩大出口，总体看中国外贸回稳向好的趋势没有改变，但外贸不确定因素确实在增加；要实现全年目标，需要付出艰苦努力。

针对特朗普当选美国总统，他在商务部举行的新闻发布会上并强调，中美两国经贸利益交互、共同利益大于分歧的情况不会改变。

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，当月贸易顺差为490.56亿美元。（完）

(发稿 宿泱韫；撰写 沈燕; 审校 张喜良)

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