中国商务部：今年出口不乐观仍有望增长 人民币贬值是双刃剑（更新版）

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路透北京8月19日 - 中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年外贸形势比预计的更复杂严峻，全年出口不容乐观但仍有望正增长，进口降幅还将继续收窄。近期人民币汇率贬值对外贸的影响是多方面的，劳动密集型企业可能相对受益。

他在商务部新闻发布会上公布，中国7月实际使用外资（FDI）同比增长5.2%，至505.5亿元人民币（82.2亿美元），中国1-7月FDI累计增长7.9%。7月对外非金融类投资（ODI）75亿美元，同比下降18.6%，前七月ODI累计增长20.8%。

“从上半年情况以及下半年的走势来看，中国外贸发展面临的国内外形势可以说比预计的更加严峻，更加复杂，并且还面临很多不确定性。”沈丹阳称。全球经济复苏势头比预计差得多，外需还是严重不足，对全年的出口不容乐观。

“考虑到去年下半年同期基数较高和部分月份异常增长的因素，不排除今后个别月份的出口仍然出现负增长，”不过他预计全年出口仍然还是有希望实现正增长，中国出口占国际市场份额仍将稳中有升，进口的降幅还将继续收窄，外贸质量和效益还将进一步提升。

中国海关此前公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。

对于6，7月ODI连续负增长，他解释道，一是由于技术性因素，去年的6、7月有几个非常大的对外投资项目，而今年同期没有这么大的项目；二是过去对外投资中实际投入数大的能源矿产项目，今年以来对外投资处于观望期。

不过他同时称，这两个因素并不影响全年对外投资，一两个月的数据不能反映全年的情况，预计全年对非金融类直接投资的增速仍然会在10%-15%区间，或者更高一些。

针对外界对中国政府提出的产能合作的疑问，沈丹阳强调，这种务实合作双方都有需求，不能简单地称之为“产能转移”。

“中国政府坚持充分考虑东道国的资源禀赋、配套能力、市场条件等因素，让有关合作项目符合当地实际需要，既不把超出当地承受能力的产能强加于对方，也不把不符合当地需求的产能留在当地。”他说道。

中国正在推进的“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）建设是新一轮开放和走出去的战略重点。数据显示，1-7月中国企业共对沿线的48个国家进行了直接投资，投资额合计85.9亿美元，同比增长29.5%。

**人民币贬值对外贸有多重影响**

提及稍早央行调整人民币对美元汇率做市商报价机制，商务部认为此次中间价报价机制改变引起人民币对美元中间价短期贬值，更多的是对去年下半年以来人民币中间价和即期汇率累积偏差的一次性校正。

“汇率变化是双刃剑，本次人民币币值变化对外贸的影响也是多方面的，”沈丹阳称，劳动密集型和即时结汇的企业可能相对受益，而对进口依存度较高的行业和外债较多的企业，成本就会相应提高。

他称，相对于汇率的短期贬值，调整后汇率弹性的增强和双向波动的常态化，对外贸的影响将更为长远。针对当前人民币汇率波动风险不断加大的情况，商务部建议企业进一步加强汇率风险管理，更多采用汇率避险工具，扩大人民币结算规模。

中国商务部外贸司负责人此前已表示，从近期一些主要经济体货币贬值情况看，其对出口的拉动效应远小于贬值幅度。中国作为出口、进口大国，且加工贸易占相当比重，此次人民币汇率正常调整，对外贸的影响不宜过分解读。

人民币兑美元即期周三早盘小幅走低，报6.3991元，较中间价改革前贬值近3%。交易员指出，近日人民币即期数次跌破6.40元关口都有疑似干预出手，表明当前汇价央行比较认可。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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