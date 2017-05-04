今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
商务部网站刊登该部综合司和国际贸易经济合作研究院联合发布的《中国对外贸易形势报告》称，今后一段时间中国进出口有望继续回稳向好，但不稳定不确定因素依然较多。
报告认为，当前中国外贸发展的挑战和压力突出体现在：一是外部需求回升的基础并不稳固；二是新一轮产业竞争更加激烈；三是贸易摩擦的影响进一步凸显。
但同时也要看到，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，进出口企业参与国际竞争具备一系列有利因素和条件。
报告并称，面对外贸发展的新形势，各地区、各有关部门将深化落实国家支持外贸发展的各项政策，支持外贸企业创新发展，不断提高外贸发展的质量和效益。
海关此前公布的数据显示，中国一季度以人民币计价出口3.33万亿元，同比增长14.8%；进口2.87万亿元，同比增长31.1%；同期贸易顺差4,549.4亿元人民币，收窄35.7%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。