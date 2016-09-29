中国外贸形势仍严峻 实现全年外贸回稳目标仍需努力--商务部官员

路透北京9月29日 - 中国商务部长助理张骥周四表示，中国外贸形势依然严峻，外贸不确定不稳定因素较多，外需低迷，实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。

类似的表态此前已频频出现在中国商务部的例行发布会上。上周商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人沈丹阳也提到，目前进口、出口仍为负增长，虽然随着政策措施效果显现，中国外贸保持回稳向好的态势，但进出口水平仍然不容盲目乐观。

中国国务院发展研究中心副主任隆国强此前曾在国新办发布会上预计，外需疲弱，加上传统竞争力优势正面临综合成本上升的挤压，令中国今年外贸形势依然严竣。中国今年出口仍是负增长，幅度可能比去年还大。

他认为，在全球需求都疲弱的前提下，贸易保护主义也在抬头，针对中国出口产品的各种反倾销举措也不断出台，都让中国外贸形势面临严竣考验。

尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，8月进出口数据仍让人眼前一亮，出口降幅为四个月最小，进口则是近两年来首度转为同比增长，显现出外贸温和改善的迹象。

数据显示，以美元计价8月出口同比下降2.8%，进口同比增长1.5%，8月贸易顺差为520.49亿美元。8月进口创下2014年10月以来高点，也是该月以来首度转为正值。出口降幅则为四个月以来最窄。前八月来看，中国以美元计价出口同比下降7.1%，进口同比下降9%。（完）