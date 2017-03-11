中国有信心完成外贸目标 对外投资不受外储下降影响--商务部长

路透北京3月11日 - 中国商务部部长钟山周六称，今年中国外贸发展不确定不稳定因素确实很多，但是有信心有决心实现今年政府工作报告中进出口回稳向好的目标；他并强调，中国对外投资步伐不会受到外储下降因素的影响，且中国不鼓励对外投资的舆论也是不准确的。

问及企业对外投资是否会受到外储下降的影响，钟山在两会期间的新闻发布会上指出，中国企业对外的正常投资是不会受任何影响的。现在有一些舆论，认为中国可能要“降温”，中国不鼓励对外投资，“我认为这个舆论是不准确的。”

他强调，中国政府一直鼓励有实力的企业走出去，参与国际的竞争和合作。中国企业在境外的发展是好的，当然不排除有少量企业走出去存在着盲目的、非理性的行为，这主要指一些企业根本没有实力，也没有经验，到境外投资和发展就难以为继，经营管理上都出现了困难和问题。

“因此，我们对盲目的、非理性的投资是不鼓励的。不仅不鼓励，我们还要对这些企业进行监管。”他称。

对于业界非常关注的中美经贸关系，他称，中美关系已经形成了“你中有我、我中有你”利益交融的格局。中美对彼此都非常重要，而贸易战不符合两国和两国人民的根本利益，可以说有百害而无一利。

“中美双方都应当从两国和两国人民的利益出发，加强合作、管控分歧，要发挥好经贸合作在两国关系当中“压舱石”和“推进器”的作用。”钟山指出。

下一步，中国加快培育外贸竞争新优势，实现中国外贸由量的扩张到质的提高，不断地巩固贸易大国地位，推动贸易强国的进程，并进一步释放国内消费潜力，增强消费对经济增长的拉动作用。

此外，商务部副部长在同一场合称，随着非洲自我发展和自我治理能力越来越强，中非之间的合作潜力会越来越大，今后也会有越来越多的中国企业到非洲去投资。（完）

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