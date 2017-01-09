十三五将扩大人民币跨境使用 支持外贸企业融资--商务部

路透北京1月9日 - 中国商务部周一发布对外贸易发展“十三五”（2016-2020年）规划，表示在风险可控、商业可持续的前提下，大力支持外贸企业融资；扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，鼓励金融机构开发适应外贸发展需要的避险产品和风险管理工具，帮助企业有效规避汇率风险。

商务部网站刊登的该规划称，“十三五”中国外贸结构将进一步优化，发展动力加快转换，外贸发展的质量和效益进一步提升，贸易大国地位巩固，贸易强国建设取得重要进展。

根据规划，十三五期间，要提高“一带一路”沿线国家等新兴市场在全国外贸中的比重，更加发挥中西部地区在全国外贸中的作用，提高出口品牌、高技术含量产品在全国外贸中的比重，培育一批具有较强创新能力和国际竞争力的跨国公司，同时做强一般贸易，提升加工贸易，发展其他贸易方式。

“综合判断，‘十三五’时期，我国外贸发展仍具有坚实基础，但也面临严峻挑战。”规划称。

规划指出，十三五期间，世界经济预计维持弱增长态势，再次进入上行周期尚需时日，世界贸易难以恢复至金融危机前增长水平，国际产业分工体系面临重构，贸易保护主义持续升温，经贸摩擦政治化倾向抬头，而中国传统比较优势明显弱化，但新的竞争优势尚未完全形成。

规划要求，加快提升出口产品技术含量、国际标准制订能力；壮大装备制造业等新的出口主导产业，鼓励战略性新兴产业开拓国际市场；提升外贸企业跨国经营能力，积极培育跨国公司；深化与“一带一路”沿线国家贸易合作；促进加工贸易和边境贸易创新发展。

鼓励先进技术设备和关键零部件进口。完善进口贴息政策，及时调整《鼓励进口技术和产品目录》，加大进口信贷支持力度，扩大先进技术、关键设备及零部件等进口，鼓励企业引进消化吸收再创新，促进国内产业结构调整和优化升级，提高国际竞争能力。

在改进金融服务方面，通过差别准备金、利率、再贷款、再贴现等政策，引导金融机构加大对小微企业的支持力度。鼓励和支持金融机构灵活运用流动资金贷款、对外担保等方式，对有订单、有效益的外贸企业贷款。

同时，加强银贸合作，鼓励和支持金融机构进一步扩大出口信用保险保单融资和出口退税账户质押等贸易融资规模。充分发挥出口信用保险作用，对大型成套设备出口融资应保尽保。鼓励金融机构完善海外机构布局，提高为外贸企业服务的能力。（完）

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