中国“十三五”要缓解服务贸易逆差 积极扩大新兴服务出口--商务部

路透北京3月9日 - 中国商务部发布服务贸易发展“十三五”（2016-2020年）规划称，要努力扩大服务出口，促进服务出口与进口协调发展，缓解服务贸易逆差；大力促进知识技术密集型服务出口，着力优化服务贸易结构，积极扩大新兴服务出口。

周四刊登在商务部网站的规划称，目标是在“十三五”期间力争服务贸易年均增速高于全球服务贸易平均增速，技术、知识密集型和高附加值服务出口占比持续提升，人力资源密集型和中国特色服务出口优势进一步巩固。

“进一步扩大旅游、运输、建筑等服务出口，着力增强传统服务贸易国际竞争力...积极扩大新兴服务出口。”规划称。

规划并称，要推进服务领域有序开放，放宽投资准入，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，完善与服务贸易特点相适应的口岸通关管理模式、跨境人民币业务管理制度和外汇管理制度。

规划提出，要出台金融支持服务贸易发展的指导意见，推动扩大服务贸易领域人民币计价和结算，并加强金融基础设施建设，便利跨境人民币结算，鼓励境内银行机构和支付机构扩大跨境支付服务范围；要拓宽服务贸易企业的融资渠道，积极支持符合条件的服务贸易企业在资本市场融资。

“加强服务贸易外汇形势监测分析，强化服务贸易跨境资金流动风险防控，做好跨境资金异常流动应对工作。加快推进外汇和国际收支法律法规修订，建立外汇管理负面清单制度。”规划称。

中国服务贸易发展面临国内外制约因素，包括外需不振、贸易保护主义抬头等不利因素，服务贸易国际竞争加剧，且服务贸易领域的国际经贸规则面临重构；服务贸易发展的国内产业基础仍比较弱等。

规划称，中国2015年服务业增加值占比首次超过50%，预计到2020年提高到56%。（完）