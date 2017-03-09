中国“十三五”要缓解服务贸易逆差 积极扩大新兴服务出口--商务部

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京3月9日 - 中国商务部发布服务贸易发展“十三五”（2016-2020年）规划称，要努力扩大服务出口，促进服务出口与进口协调发展，缓解服务贸易逆差；大力促进知识技术密集型服务出口，着力优化服务贸易结构，积极扩大新兴服务出口。
周四刊登在商务部网站的规划称，目标是在“十三五”期间力争服务贸易年均增速高于全球服务贸易平均增速，技术、知识密集型和高附加值服务出口占比持续提升，人力资源密集型和中国特色服务出口优势进一步巩固。
“进一步扩大旅游、运输、建筑等服务出口，着力增强传统服务贸易国际竞争力...积极扩大新兴服务出口。”规划称。
规划并称，要推进服务领域有序开放，放宽投资准入，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，完善与服务贸易特点相适应的口岸通关管理模式、跨境人民币业务管理制度和外汇管理制度。
规划提出，要出台金融支持服务贸易发展的指导意见，推动扩大服务贸易领域人民币计价和结算，并加强金融基础设施建设，便利跨境人民币结算，鼓励境内银行机构和支付机构扩大跨境支付服务范围；要拓宽服务贸易企业的融资渠道，积极支持符合条件的服务贸易企业在资本市场融资。
“加强服务贸易外汇形势监测分析，强化服务贸易跨境资金流动风险防控，做好跨境资金异常流动应对工作。加快推进外汇和国际收支法律法规修订，建立外汇管理负面清单制度。”规划称。
中国服务贸易发展面临国内外制约因素，包括外需不振、贸易保护主义抬头等不利因素，服务贸易国际竞争加剧，且服务贸易领域的国际经贸规则面临重构；服务贸易发展的国内产业基础仍比较弱等。
规划称，中国2015年服务业增加值占比首次超过50%，预计到2020年提高到56%。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。