美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部

路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。

商务部网站刊登贸易救济调查局局长王贺军称，中美两国铝业具有很强的互补性，美国铝业早在20多年前就陆续退出增值较低的铝箔生产，而集中精力生产并出口高端铝材。美国铝箔生产的下降并非中国铝箔对美出口导致的。

“希望中美双方共同努力促成产业间的对话，通过对话与磋商妥善解决贸易纠纷，谋求两国铝业的共同发展。”王贺军称。

他并指出，中国敦促美方严格按照世贸组织规则公正调查，善意执行世贸组织专家组和上诉机构有关裁决，给予中国应诉企业公平抗辩权。

此前，针对美国铝业协会及成员向美商务部提出对中国进口铝箔发起反倾销和反补贴调查申请，中国商务部称，希望两国业界继续通过磋商和对话，解决双方产业的关注，希望美国商务部谨慎行事，拒绝对有损双方互利共赢的指控立案调查。（完）