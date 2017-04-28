美国若再对全球光伏产品发起调查 是对贸易救济措施滥用--中国商务部

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
商务部网站刊登新闻稿援引发言人称，2016年美光伏市场新增装机容量14.76G瓦，同比增长近一倍，行业就业人数增长25%，进口光伏产品并未对美国内产业造成损害，反而对相关产业发展和扩大就业起到了积极推动作用。美方如发起调查，必将损害国内相关产业，影响工人就业。
发言人强调，光伏产业是关系全球可持续发展的战略新兴产业，有利于减少温室气体排放、改善全球气候。在该领域维护自由贸易是各国的共同责任，也符合各方共同利益。希望美国际贸易委员会综合评估各方因素，做出正确决定。
美国东部时间4月26日，美国国际贸易委员会发布公告，称国内光伏企业Suniva Inc.公司已提交申请，要求对全球光伏电池及组件发起保障措施调查（“201”调查）。
近年来美国连续对国外光伏产品发起反倾销反补贴调查，已对美国国内产业提供了救济措施。
中国商务部2月表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。（完）
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。