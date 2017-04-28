美国若再对全球光伏产品发起调查 是对贸易救济措施滥用--中国商务部

路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。

商务部网站刊登新闻稿援引发言人称，2016年美光伏市场新增装机容量14.76G瓦，同比增长近一倍，行业就业人数增长25%，进口光伏产品并未对美国内产业造成损害，反而对相关产业发展和扩大就业起到了积极推动作用。美方如发起调查，必将损害国内相关产业，影响工人就业。

发言人强调，光伏产业是关系全球可持续发展的战略新兴产业，有利于减少温室气体排放、改善全球气候。在该领域维护自由贸易是各国的共同责任，也符合各方共同利益。希望美国际贸易委员会综合评估各方因素，做出正确决定。

美国东部时间4月26日，美国国际贸易委员会发布公告，称国内光伏企业Suniva Inc.公司已提交申请，要求对全球光伏电池及组件发起保障措施调查（“201”调查）。

近年来美国连续对国外光伏产品发起反倾销反补贴调查，已对美国国内产业提供了救济措施。

中国商务部2月表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。（完）