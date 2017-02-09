中国商务部称去年美国对中国发起的贸易救济调查案件同比增81%

路透北京2月9日 - 中国商务部最新表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。

新华社周四报导援引商务部贸易救济局局长王贺军表示，中美之间贸易规模大，发生贸易摩擦是正常的，但美国裁定中国案件税率畸高，且存在诸多不符合世贸组织规则的错误做法。

他表示，商务部反对美国有关做法，也多次表达中国关注，并要求美国尽快予以纠正。

“2017年，希望中美两国商务部门通过各种对话机制，保持密切沟通，在世贸组织规则框架内实施贸易救济，有效管控贸易摩擦，保障互利共赢的双边经贸关系顺利发展。”王贺军称。

商务部数据显示，自1980年开始，美国共对中国产品发起265起贸易救济调查，涉案金额298亿美元。截止到2016年底，美国正在对中国产品执行的反倾销税令有102个，反补贴税令38个，总计140个。

最近，美国连续公布了多起涉及中国产品的贸易救济案件裁决，包括轮胎、不锈钢板等。王贺军最近就美国对华不锈钢板带材反倾销反补贴终裁表示，中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率表示失望，对美方不公平的调查方法表示质疑。（完）