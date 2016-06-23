中方对美方钢铁领域贸易保护主义行为深感担忧--商务部

路透北京6月23日 - 针对美国对华冷轧板反倾销反补贴调查损害终裁，中国商务部贸易救济调查局负责人周四表示，中方对美方在钢铁领域的贸易保护主义行为深感担忧，中方认为美钢铁业缺乏竞争力正是过度保护的结果。

商务部网站新闻稿援引该负责人称，当前全球钢铁产业面临的困难，根源于国际金融危机造成的需求下降，这是世界上多数国家的共识；美方愈演愈烈的贸易保护做法只能加剧摩擦和冲突，无助于问题的解决。

中方认为，最佳的解决办法是各国加强合作，协同应对，挖掘需求潜力，实现互利共赢。中方敦促美方恪守世贸组织规则，审慎使用贸易救济措施，为促进中美钢铁产品贸易和改善全球整体贸易环境发挥积极作用。

该负责人表示，截至2016年4月底，美国对世界各国的各类钢铁产品及制品正在执行的贸易救济税令高达161个，美国钢铁产业已经处于被过度保护的状态。5月下旬，美国国会钢铁小组的80名议员联名致函美国国际贸易委员会，要求加严贸易救济执法。

美国国际贸易委员会周三认定，进口自中国和日本的冷轧板对美国内产业构成实质损害。据此，美国海关将按照此前美国商务部终裁裁定的265.79%的反倾销税率和256.44%的反补贴税率对自中国进口的冷轧板征税。（完）

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