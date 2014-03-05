版本:
中国
中国财经 | 2014年 3月 5日 星期三 08:40 BJT

财政部：今年全国预算赤字规模1.35万亿元 赤字率约2.1%

路透北京3月5日 -中国财政部周三称，2014年全国财政预算赤字规模为1.35万亿元人民币，赤字率2.1%左右(占国内生产总值GDP的比例)。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，中国2014年全国预算财政收入139,530亿元，增长8%；全国预算财政支出153,037亿元，增长9.5%。

报告并称，中国2014年国债余额限额为100,708.35亿元；此外2014年地方财政收支差额4,000亿元，比上年增加500亿元，国务院同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。(完)

(发稿 徐永/边竞; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐