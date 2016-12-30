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中国财经 | 2016年 12月 30日 星期五 11:37 BJT

中国今年签约国际金融组织贷款33亿美元和5亿元人民币--财政部

路透北京12月30日 - 中国财政部周五称，今年中国共签约国际金融组织和外国政府贷款43.19亿美元和5.25亿元人民币，其中，国际金融组织贷款33.09亿美元和5.25亿元人民币。

财政部网站新闻稿显示，上述国际金融组织贷款中，包括世界银行22.6亿美元、亚州开发银行10.49亿美元及新开发银行5.25亿元人民币。

外国政府贷款共10.1亿美元，包括德国复兴信贷银行6.036亿美元、美国进出口银行2.76亿美元、法国开发署0.704亿美元、沙特发展基金0.6亿美元。

另外，2016年中国共获得全球环境基金赠款约9,920万美元；以上贷（赠）款资金主要用于支持大气污染防治、节能环保、城建、农业、教育、医疗等领域。

财政部此前数据显示，截至2015年末，中国利用国际金融组织贷款累计承诺额940.25亿美元，用于支持1,001个项目，涉及交通、能源、城建、环保、农业、教育、卫生、工业等多个领域。（完）

参看详情，请点击财政部网站：here

(发稿 马蓉; 审校 张喜良)

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