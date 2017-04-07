中国财政部修订金融工具会计准则 资产减值会计采用“预期损失法”

路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。

财政部网站发布的通知并显示，新金融工具相关会计准则将自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行；自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行；自2021年1月1日起在执行企业会计准则的非上市企业施行。

“2008年国际金融危机发生后，上述金融工具会计问题凸显，国际会计准则理事会对金融工具国际财务报告准则进行了较大幅度的修订，”财政部会计司有关负责人在答记者问中称。

该负责人指出，当前中国有关金融工具会计处理实务出现一些新情况和新问题如，现行金融工具分类和计量过于复杂，主观性强，影响金融工具会计信息的可比性；金融资产转移的会计处理过于原则，对金融资产证券化等会计实务指导不够；套期会计与企业风险管理实务脱节等。

在修订的主要内容方面，一是将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性。

其次，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。而此前采用的“已发生损失法”是只有在客观证据表明金融资产已经发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。

“按照‘预期损失法’计提金融资产减值准备，将推动企业建立以信用数据和评价为基础的信用风险管理体系，提升应对信用风险事件和信用损失的能力。”该负责人称。

同时，在套期会计方面，新修订的套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，在拓宽套期工具和被套期项目的范围、以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求、允许通过调整套期工具和被套期项目的数量实现套期关系的“再平衡”等方面实现诸多突破，以更好地反映企业的风险管理活动。

此外，新会计准则还在嵌入衍生工具的会计处理、非交易性权益工具投资的会计处理进行了相关调整；并进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理，突出金融资产终止确认的判断流程，对相关实务问题提供了更加详细的指引。

该负责人称，新金融工具相关会计准则的修订完善有利于企业加强金融资产和负债管理，夯实资产质量，切实保护投资者和债权人利益；同时，推动企业加强风险管理，并有利于提高金融市场透明度，强化金融监管，提升监管效能（完）

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