中国资管产品增值税按3%征收率缴纳 机构倾向提高融资方成本（更新版）

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路透北京6月30日 - 中国财政部周五称，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，并将自2018年1月1日起施行。

财政部网站发布的通知并称，对资管产品在2018年以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

“虽然税率是降低了，但之前还分产品是保本不保本，现在是统一都要交了，”一家大型信托公司人士称，“相当于现在还是没有细则，比如怎么才算是我们的应税收入，...但有一点没变，还是要按照管理人征收的原则。”

他并指出，此前资管产品是按照“谁受益谁纳税”的原则，如一个信托计划的投资者是自行申报纳税，信托公司不会强制；如果按管理人征收的要求，则必然会降低投资者的收益。

“但现在投资人大家都在抢，所我们跟融资方谈的就是，如果是要交增值税的话，他要自己去承担。”

另一私募人士亦指出，投资方的收益都是刚性的，除非市场环境改变普遍下降，否则还是会从提高融资方的成本着手。

“而且在分保本和不保本的情况下，我们还能够想各种办法去绕，现在是统一都要交了，影响面更广了。”她称。

同时，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务，以及管理人在运营资管产品发生的增值税应税行为外，需按照现行规定缴纳增值税。

中国财政部去年底发布通知称，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自2016年5月1日起执行；而金融服务业营改增后的税率为6%。

今年1月财政部又发布补丁政策，明确对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。（完）

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