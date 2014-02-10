财政部：新能源汽车补贴政策2015年末到期后将继续实施

路透北京2月8日 -中国财政部等部委近日联合发文明确，现行新能源汽车补贴推广政策于2015年12月31日到期后，中央财政将继续实施补贴政策，以保持政策连续性，加大支持力度。具体办法另行公布。

财政部网站周六刊登的通知并宣布，对2014和2015年度新能源汽车补助标准进行调整，调整后的补助将较原计划有所增加，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排。

按去年颁布的通知，纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车2014和2015年度的补助标准将在2013年标准基础上下降10%和20%。

但新通知将其降幅分别调整为5%和10%，并从今年1月1日起开始执行。

此外，财政部并公布第二批新能源汽车推广应用城市名单，包括沈阳、长春等12个城市或区域。

去年11月已有北京、天津、上海等28个城市或区域被确认为首批新能源汽车推广应用城市。(完)

欲浏览更多细节，请点选财政部网站 www.mof.gov.cn/index.htm

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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