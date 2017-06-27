中国自7月1日起免征银行业及保险业监管费--财政部

路透北京6月27日 - 中国财政部、发改委近日称，为进一步减轻企业负担，促进实体经济发展，将自7月1日起免征银行业监管费（包括机构监管费和业务监管费）和保险业监管费（包括机构监管费和业务监管费），有效期截至2020年末。

财政部网站周一稍晚发布的通知并称，免征上述行政事业性收费后，银监会、保监会依法履行管理职能所需相关经费，仍由中央预算安排资金予以保障。

通知并指出，银监会、保监会应分别于8月底前完成以前年度监管费的汇算清缴工作；两项行政事业性收费的清欠收入，应当足额征收，并按照财政部规定的渠道全额上缴中央国库。（完）

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