中国自7月1日起免征银行业及保险业监管费--财政部

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透北京6月27日 - 中国财政部、发改委近日称，为进一步减轻企业负担，促进实体经济发展，将自7月1日起免征银行业监管费（包括机构监管费和业务监管费）和保险业监管费（包括机构监管费和业务监管费），有效期截至2020年末。
财政部网站周一稍晚发布的通知并称，免征上述行政事业性收费后，银监会、保监会依法履行管理职能所需相关经费，仍由中央预算安排资金予以保障。
通知并指出，银监会、保监会应分别于8月底前完成以前年度监管费的汇算清缴工作；两项行政事业性收费的清欠收入，应当足额征收，并按照财政部规定的渠道全额上缴中央国库。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透北京6月28日 - 中国金融期货交易所周三表示，根据新的金融期货投资者适当性制度实施办法，将对投资者申请开户时资金验证时限做出调整，并明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。